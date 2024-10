Die Nußdorfer reiten aktuell auf einer regelrechten Erfolgswelle. Man ist seit 10 Spielen ohne Niederlage und musste in der laufenden Saison lediglich drei Mal ohne Punkte vom Platz gehen. Matrei dürfte allerdings nicht zu unterschätzen sein. Ihnen gelang nämlich vergangenes Wochenende ein wichtiger Sieg gegen die Kontrahenten aus Thal. Mit 2:1 konnte man daheim wichtige 3 Punkte mitnehmen Den Gamewinner erzielte in der 80. Minute Jonathan Panzl. Nußdorf/Debant, mit Headcoach Sven Lovric, Bruder von Udinese-Legionär Sandi Lovric, konnte Hermagor mit 6:3 in der letzten Runde vom Platz fegen.