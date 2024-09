Ein Altersdurchschnitt von 22 Jahren – und trotzdem hat Weiz mit 13 Treffern die zweitmeisten Tore der Regionalliga erzielt. Die Steirer haben im Sommer vier Stammspieler verloren, Trainer Alois Hödl sieht in seinem Team aber enormes Potenzial: „Ich denke, unsere Mannschaft ist wie ein Puzzle, das Gesamtbild ist da, die einzelnen Teile müssen aber noch zusammengefügt werden.“ Nach vier Punkten in fünf Spielen soll – in der sehr ausgeglichenen Regionalliga Mitte – das Team zusammenfinden und ihr hohes Potenzial auch auf den Platz bringen.