Treibach startete in seiner insgesamt dritten Regionalligasaison durchwachsen. Ein Punkt, 15. Platz in der Zwischentabelle. Sportchef Stefan Weitensfelder wirkt dennoch nicht beunruhigt: „Die ersten beiden Heimspiele waren okay, die Schlappe in Weiz muss die Truppe aber wiedergutmachen.“ Nach Weitensfelder benötigt die Elf von Trainer Karl Schweighofer noch Zeit, bis alle Automatismen zu greifen beginnen. „Wir verpflichteten neun neue Spieler. Das geht nicht von heute auf morgen.“