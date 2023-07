Als Urlauberin war Sarah Puntigam bereits einige Male in den USA, schließlich ist die Südoststeirerin mit einer Amerikanerin verheiratet. Künftig wird die österreichische Rekordnationalteamspielerin (133 Einsätze) aber dauerhaft in Amerika bleiben. Die 30-Jährige hat die Möglichkeit bekommen, in die NWSL (National Women's Soccer League) zu wechseln. "Nachdem das Angebot gekommen ist, haben wir uns das ganze durch den Kopf gehen lassen", sagt Puntigam, die erst im vergangenen Jahr von Frankreich zum 1. FC Köln gewechselt war. Nun zieht es sie über den großen Teich, auch ihre Frau Genessee wird dabei sein. Sie hat den 1. FC Köln ebenfalls verlassen, die Fußballschuhe als Spielerin an den Nagel hängen und wird künftig in ihrer Heimat im Trainerbereich arbeiten.