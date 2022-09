Die jüngsten Fans tuscheln schon und sind ganz aufgeregt. "Da, in dem Auto. Das ist sie", sind sich die jungen Kickerinnen und Kicker vom Nachwuchs des SV Gnas sicher. Am Dienstag stand Sarah Puntigam beim Kantersieg des Nationalteams gegen Mazedonien noch auf dem Rasen. In ihrer Heimatgemeinde wird sie tags darauf klatschend empfangen.