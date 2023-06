Der Mensch neigt zu Einteilungen und so könnte eine Anleitung für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft zu deren Aufgaben in der EM-Qualifikationsgruppe F in verschiedene Schwierigkeitsgrade aufgegliedert werden. Das Auswärtsmatch beim Weltranglistenvierten in Belgien fällt ohne Einschränkung in die höchste Kategorie, daher ist rein theoretisch nach dem 1:1 von Brüssel die Feststellung zu treffen: Das Schwierigste ist überstanden.