Geht nicht, gibt’s nicht. Ein Motto, das in der Welt von Ralf Rangnick höchste Priorität besitzt. Den Beweis trat der Deutsche schon bei seiner Vorstellungs-Pressekonferenz am 29. Mai 2022 in Bad Tatzmannsdorf an. Aufbruchsstimmung wurde verbreitet, Euphorie entfacht und große Ankündigungen gemacht. Zeit, um nach 298 Tagen eine Bilanz zu ziehen.

Der Name Rangnick ist unweigerlich mit Konsequenz gleichzusetzen. Das zeigte sich schon bei seinen ersten Trainingseinheiten in Bad Tatzmannsdorf. Der Rasen sagte dem weit Herumgekommenen so gar nicht zu. Eine Rückkehr ins Bundesland des langjährigen Sponsors Burgenland, das dem ÖFB-Team ewig den roten Teppich ausgelegt hat, ist trotz eines Vertragsdetails, dort zumindest einen Lehrgang pro Jahr abzuhalten, derzeit kein Thema. Das Argument, die Anreise zur fast dauerhaften Heimstätte Ernst-Happel-Stadion in Wien wäre zu lang, zählt wohl nicht. Denn für den nächsten Lehrgang im Juni, in dem nach einem Gastspiel in Belgien zu Hause Schweden im Happel-Stadion empfangen wird, soll wie aktuell im 255 Kilometer weit entfernten Windischgarsten die Vorbereitung erfolgen.