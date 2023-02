Wäre der Schauplatz ein Abbild der aktuellen Befindlichkeiten, müsste die Präsidiumssitzung des Österreichischen Fußball-Bundes am Freitag in Graz in einem Keller über die Bühne gehen. Zwischen den gegnerischen Parteien sollte dann noch ein Graben verlaufen, nicht nur, um einem etwaigen Raufhandel vorzubeugen. Er würde auch Einblick in die Abgründe des ÖFB gewähren.