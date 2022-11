Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet aktuell in Malaga ein Fußball-Länderspiel gegen Andorra. Mit Alexander Prass vom SK Sturm steht auch ein Debütant in der Startelf des ÖFB-Teams.

Die Startelf der Österreicher sieht folgendermaßen aus: A. Schlager; Mwene, Posch, Trauner, Wöber, Prass; X. Schlager, Grillitsch, Sabitzer, Kainz; Gregoritsch

Bis jetzt haben sich die Österreicher nicht in Szene gesetzt. Andorra, die Nummer 151 der FIFA-Weltrangliste, hält gut dagegen. Nach 21 Minuten hat das ÖFB-Team noch keinen Torschuss abgegeben. Dann aber köpfelte Michael Gregoritsch eine Flanke von Marcel Sabitzer an die Querlatte. Wer nach der ersten halben Stunde ob der enormen Langeweile, die sich auf dem Spielfeld bietet, noch nicht eingeschlafen ist, dem darf gratuliert werden.

Warum Teamchef Ralf Rangnick gegen den krassen Außenseiter, der nur zwei Profis in seinen Reihen hat, mit Michael Gregoritsch und Florian Kainz nur zwei echte offensive Kräfte in die Startelf stellte, wird er wohl später noch erklären. Die Hoffnung besteht, dass nach der Pause Christoph Baumgartner, Romano Schmid, Marko Arnautovic oder Junior Adamu für Belebung im Angriff sorgen.

Und tatsächlich kommt es zu zahlreichen Änderungen in der zweiten Hälfte. Marko Arnautovic, Niklas Hedl, Christoph Baumgartner, Junior Adamu und Andreas Weimann kommen für Michael Gregoritsch, Alexander Schlager, Alexander Prass, Xaver Schlager und Philipp Mwene in die Partie.

Adamu traf mit seiner ersten Aktion aus kurzer Distanz die Latte. Aber richtig in die Spur findet Österreich noch immer nicht. In der 67. Minute wurde David Alaba für Maximilian Wöber in die Partie gebracht. Da aller guten Dinge drei sind, schoss auch noch Florian Kainz an die Latte - bei einem Freistoß in der 81. Minute. Sechs Minuten später ist es so weit. Arnautovic erzielte mit einem Volleytor das 1:0.