Zwei Wochen läuft die „Kennenlernphase“ zwischen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und seiner Mannschaft nun. Und die ersten Erkenntnisse wurden beiderseits schon gewonnen. Von so manchen Plänen verabschiedete sich der Deutsche schnell – einerseits, weil sie nicht zum gewünschten Erfolg führten (z. B. die Dreierabwehrkette in Kroatien), andererseits, weil manche Spieler im Training keinen bleibenden Eindruck hinterließen. Noch vor der heutigen vierten Nations-League-Begegnung, die in Kopenhagen gegen Dänemark ansteht (20.45 Uhr, ORF 1 und DAZN live), haben sich in der Mannschaft schon einige Gewinner und Verlierer herauskristallisiert.