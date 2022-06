Nach dem 1:1 von Weltmeister Frankreich in Wien gegen das ÖFB-Team war die französische Presse vor allem für Kylian Mbappes Tor dankbar. "Mbappe-Blitz erleuchtet die Bleus. In Wien konnte das französische Team nach einer Niederlage gegen Dänemark nur das zweite Remis erreichen. Die Einwechslung des Cracks aus Bondy veränderte das Gesicht der Bleus", schrieb "Le Parisien". Die Sport-Tageszeitung "L'Equipe" meinte: "Die drei Gesichter der Bleus. Lange von Österreich und seinem Pressing a la Rangnick bedrängt, wachte das französische Team auf, um stark aufzuhören. Die entscheidenden Einwechslungen von Kylian Mbappe und Christopher Nkunku unterstrichen, was den Bleus bis dahin gefehlt hatte."

Auch das Loch im Rasen, das in den Tagen zuvor für Schlagzeilen gesorgt hatte, war Thema: "Mbappe holt die Bleus in Österreich (wirklich) aus dem Loch", schrieb "Le Figaro".