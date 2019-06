Facebook

Kevin Danso (rechts) erzielte das Ausgleichstor für Österreich © GEPA pictures

Österreich beendete die U21-EM mit einem 1:1 gegen Deutschland. Nur ein deutlicher Sieg hätte dem Team von Werner Gregoritsch für einen Halbfinal-Einzug gereicht - geworden ist es ein Punkt und ein ansprechender Abschied von der Endrunde in Italien und San Marino.

Deutschland ging durch ein Traumtor von Luca Waldschmidt aus dem Nichts in der 14. Minute in Führung, doch Österreich steckte nicht zurück, blieb die aktivere Mannschaft. Nach einem Foul von Deutschlands Torhüter Alexander Nübel an Sasa Kalajdzic verwertete Kevin Danso den fälligen Strafstoß zum Ausgleich. Danach hatte Kalajdzic vor dem Pausenpfiff per Kopf zwei gute Chancen auf die Führung des ÖFB-Teams: Einmal scheiterte er an Nübel, das zweite Mal köpfelte er an die Stange.

In der zweite Hälfte war es Husein Balic mit der ersten Top-Chance, St. Pöltens Fußballer profitierte von einem Missverständnis in der DFB-Abwehr, sein Schuss wurde aber vom starken Nübel geblockt (57.). Deutschland schaltete zunehmend auf den Kontermodus um und damit wurden auch die Chancen für das ÖFB-Team seltener. Das 1:1 gegen die starken Deutschen ist am Ende ein achtbares Ergebnis, aber letztlich zu wenig für das Halbfinale der U21-EM.

Im Parallelspiel besiegte Dänemark Serbien mit 2:0, doch auch für die zweitplatzierten Dänen ist das Turnier bereits vorbei.

Mehr Informationen in Kürze.