U21-Nationalteam Hannes Wolf: "Das vergisst man nicht"

Österreichs U21-Nationalteam testet heute um 18.45 Uhr in Hartberg gegen EM-Teilnehmer Frankreich. Hannes Wolf will sich in seiner steirischen Heimat nach einem Urlaub wieder die nötige Matchpraxis holen, um topfit nach Italien zu reisen.