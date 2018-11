Was nach Österreichs erstmaliger Qualifikation für eine U21-Fußball-EM passierte, warum sich Teamchef Werner Gregoritsch so freute und was sich Präsident Leo Windtner 2019 erwartet.

© GEPA pictures

Es hatte sich schon nach dem historischen Triumph in der NV-Arena von St. Pölten angedeutet. Immerhin bekam Teamchef Werner Gregoritsch von seinen Spielern des österreichischen U21-Nationalteams nur eine Wasserdusche verabreicht. Und auch in der Kabine floss keineswegs das Bier in Strömen. Nur angestoßen wurde auf die erstmalige EM-Teilnahme. Und gesungen. Gregoritsch selbst gab seine Version von Harry Belafontes „Banana Boat Song (Day-o)“ zum Besten. „In meiner Jugend habe ich sehr gut gesungen, sogar beim Chor im Grazer Dom“, meinte der überglückliche Steirer, der nach Schlusspfiff von A-Teamchef Franco Foda („Großes Kompliment an Werner. Man sieht bei ihm, dass sich Kontinuität auszahlt. Für Österreichs Fußball ist das extrem gut“) beglückwünscht wurde, mit einem breiten Grinsen.

Es sollten nicht die einzigen an diesem Abend bleiben. „Ich habe knapp 700 Nachrichten auf dem Handy bekommen, dazu mehr als 300 E-Mails. Egal ob ehemalige Spieler, Trainer, Funktionäre, Freunde oder alte Weggefährten – alle waren da dabei. Endlich hat die U21 den Stellenwert, den sie sich verdient“, sagt Gregoritsch stolz. Unmittelbar nach dem Spiel wurden die Spieler entlassen und machten sich auf den Weg nach Wien, wo relativ gemütlich gefeiert wurde. Immerhin mussten einige wie Kapitän Philipp Lienhart (Freiburg) oder Konrad Laimer (Leipzig) schon um 6 Uhr früh wieder in das Flugzeug steigen, um zu ihren Vereinen zurückzukehren. Nur Maximilian Wöber („Sich mit der U21 für eine Endrunde zu qualifizieren, ist vielleicht sogar schwieriger als mit dem A-Team“) muss erst heute nach Amsterdam zu Ajax retour.

Alle Fakten zur U21-EM 2019 Wann wird die EM stattfinden?

Das Eröffnungsspiel steigt am 16. Juni 2019. Das Finale wird am 30. Juni 2019 ausgetragen. Wo genau wird gespielt?

Italien und San Marino tragen die EM aus. Die Austragungsorte sind Bologna, Cesena, Triest, Udine, Reggio nell’Emilia (alle Italien) und Serravalle (San Marino). Wer nimmt neben Österreich an der EM teil?

Neben Gastgeber Italien haben sich auch Kroatien, Spanien, Dänemark, England, Deutschland, Belgien, Serbien, Rumänien, Frankreich und Polen für die Endrunde qualifiziert. Wann erfolgt die Auslosung?

Am Freitag werden in Bologna drei Vierergruppen ausgelost. Aus Topf 1 werden Italien, Deutschland und England gezogen, aus Topf 2 Spanien, Dänemark und Frankreich. Österreich befindet sich mit Serbien, Kroatien, Belgien, Polen und Rumänien in Topf 3, von wo jeweils zwei Teams in jede der drei Gruppen hinzugelost werden. Welche Akteure dürfen mitspielen?

Alle Spieler des Jahrgangs 1996 oder jünger dürfen bei der EM einlaufen. Die Top vier der Endrunde qualifizieren sich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Dort zählt als Stichtag aber der 1. Jänner 1997. Dazu dürfen bis zu drei ältere Spieler nominiert werden.

Noch gemütlicher ging es für Gregoritsch zur Sache. Gemeinsam mit dem Betreuerstab und seiner Gattin ging es mit dem Bus ins Mannschaftshotel von Bad Erlach. Dort klang der Abend in der Hotelbar bei etwas Bier und Wein gemütlich aus. Das Geschenk von ÖFB-Präsident Leo Windtner, eine Flasche selbst gebrannter Schnaps, blieb vorerst verschlossen und wird für „einen ganz besonderen Moment“ aufgehoben. Um 1.30 Uhr ging Gregoritsch schlafen. Gestern erfolgte die Rückkehr in die steirische Heimat, wo er in der Sauna noch einmal den Erfolg Revue passieren ließ, aber bereits den Fokus auf die Zukunft richtete. Bereits heute reist der 60-Jährige mit Pressechefin Iris Stöckelmayr und Teammanager Werner Germ nach Bologna, wo am Freitag die EM-Vorrundengruppen ausgelost werden. Das soll auch dazu genutzt werden, um hochkarätige Testspiele für die zwei Lehrgänge im März und Juni zu fixieren. Einen Wunschgegner bei der Europameisterschaft gibt es schon. „Deutschland hätte ich schon gern“, gibt Gregoritsch zu. Wöber geht sogar noch einen Schritt weiter: „Da sind lauter Topnationen dabei. Aber schön wäre es, wenn wir Deutschland schlagen.“

"Amore mio"

Den Titelverteidiger, der auch 2019 wieder zu den Topfavoriten zählen wird, zu besiegen, würde bestimmt eine Euphorie im Land auslösen. Und diese soll sich bis nach Italien und San Marino ausbreiten, wenn es nach Leo Windtner geht. Der ÖFB-Präsident ließ sich dank der 2861 Zuseher in St. Pölten, für ein U21-Länderspiel ein durchaus stattlicher Besuch, zu einer enthusiasmierten Prognose verleiten: „Ich bin überzeugt, dass es 2019 eine rot-weiß-rote Fankarawane in Richtung Italien geben wird. In unserem Nachbarland werden wir so manches Heimspiel haben.“

Bis dahin gilt es, noch einiges an Organisationsarbeit zu erledigen. Sehr wahrscheinlich dürfte die Vorbereitung in Österreich über die Bühne gehen. Während der Endrunde müssen die Teilnehmer im Austragungsland logieren. So ist es von der UEFA vorgeschrieben. Sprachlich begibt sich die Mannschaft auf Neuland. Die Italienisch-Kenntnisse des Teamchefs beschränkten sich auf „Amore mio“. Dabei hatte Gregoritsch aber den Blick auf seine Gattin gerichtet.

