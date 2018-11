Facebook

Österreich - Bosnien 0:0 © GEPA pictures

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat schon vor ihrem letzten Nations-League-Spiel keine Chance mehr auf den Gruppensieg. Die ÖFB-Auswahl erreichte am Donnerstag im Wiener Happel-Stadion gegen Bosnien-Herzegowina nur ein 0:0, womit sie bereits vor dem Auswärtsmatch am Sonntag gegen Nordirland als Zweiter feststeht. Platz eins geht an die Bosnier, die Nordiren müssen als Letzter absteigen.

Die erste Hälfte verlief vor 37.200 Zuschauern - die Mehrheit davon im Lager der Bosnier - aus österreichischer Sicht enttäuschend. Trotz einer Steigerung nach dem Seitenwechsel blieb der erhoffte Erfolg gegen die Truppe aus dem Balkan-Staat aus.

Kainz als Freigeist, Alaba als Linksverteidiger

Teamchef Franco Foda hatte etwas überraschend Florian Kainz als Freigeist ins Offensivzentrum und Alessandro Schöpf auf den linken Flügel gestellt. Marko Arnautovic agierte als Mittelstürmer, David Alaba begann in seinem 66. Länderspiel zum ersten Mal überhaupt als Linksverteidiger in einer Viererkette.

Positive Auswirkungen auf die Leistung des ÖFB-Auswahl hatten diese Maßnahmen nicht. Die Gastgeber präsentierten sich zunächst im Spiel nach vorne harmlos und leisteten sich in der Defensive den einen oder anderen Wackler - so etwa in der sechsten Minute, als ein Kopfball von Toni Sunjic nach einem Corner relativ knapp am Kreuzeck vorbeiflog.

Österreich - Bosnien: Die Noten David Alaba: 2 Der Bayern-Star gibt Rätsel auf. Sein Bemühen war deutlich zu erkennen. Allerdings kam dabei wenig heraus. Offenbarte mitunter arge Defensivschwächen und blieb mit den Standards wirkungslos. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Philipp Brem) Marko Arnautovic: 3 Musste sich mit der starken bosnischen Abwehr herumschlagen. Rackerte unermüdlich, scheute keinen Zweikampf und fand auch die größten österreichischen Chancen vor. Der Erfolg blieb aus. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort) Julian Baumgartlinger: 4 Die Rückkehr des Kapitäns erwies sich als äußerst bedeutsam. Spielte gut wie eh und je. War im Zweikampf vorbildhaft und imponierte auch im Vorwärtsgang mit beeindruckender Ruhe am Ball. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Michael Meindl) Aleksandar Dragovic: 4 Nach einigen schwächeren Teamauftritten zeigte sich der Abwehrspieler von seiner stärkeren Seite. Gab Dzeko selten Gelegenheit, sich in Szene zu setzen. Spielte sauber aus der Abwehr heraus. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Martin Hinteregger: 4 Fand nach etwas holprigem Beginn seine gewohnte Ruhe, Übersicht und Klasse. Das Zusammenspiel mit Dragovic klappte ausgezeichnet. Hätte mit einem Kopfball beinahe für das 1:0 gesorgt. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Philipp Brem) Florian Kainz: 2 Konnte auf der für ihn ungewohnten Position im Zentrum kaum einen Ball behaupten. Offenbarte große spielerische Mängel und wurde zur Pause zu Recht durch Xaver Schlager ersetzt. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort) Stefan Lainer: 3 Der unermüdliche Arbeiter stellte die rechte Abwehrseite weitgehend zu. Von seinen bei Salzburg gezeigten Vorstößen war hier allerdings wenig zu sehen. Bekam aber von den Bosniern keinen Raum. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort) Valentino Lazaro: 3 Defensiv äußerst engagiert und aufmerksam. Sorgte vor allem nach der Pause für wesentlich mehr Schwung und Dynamik, brachte aber seine Zuspiele nicht immer erfolgreich an den Mann. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Michael Meindl) Heinz Lindner: 5 Der Torhüter entwickelt sich immer mehr zum Rückhalt des Teams. Verhinderte zweimal mit grandiosen Paraden den Rückstand. Zeigte sich auch auf fußballerischer Ebene verbessert. (c) APA/AFP/JOE KLAMAR (JOE KLAMAR) Xaver Schlager: 4 Die Entdeckung des Spieles. Riss mit seiner Dynamik die ganze Mannschaft mit. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Alessandro Schöpf: 2 Hatte man sich vom Schalke-Legionär spielerische Impulse erhofft, so wurde man enttäuscht. Es gelang ihm nicht, Arnautovic entscheidend in Szene zu setzen. Blieb auch sonst völlig farblos. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Philipp Brem) Peter Zulj: 3 Steigerte sich nach einer diskreten Vorstellung in Hälfte eins. Zeigte mehr Präsenz und Aktivität, versuchte bisweilen das Kombinationsspiel, aber nicht so stark wie bei den vergangenen Auftritten. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Kneisl) 1/12

Die Bosnier erwiesen sich als deutlich ballsicherer und zweikampfstärker als ihre Rivalen, produzierten weniger Fehlpässe und waren daher auch gefährlicher. Bei einem Schuss von Edin Visca aus spitzem Winkel in der 26. Minute musste ÖFB-Goalie Heinz Lindner sein ganzes Können aufbieten. In der 33. Minute ging ein Schuss von Edin Dzeko von knapp außerhalb des Strafraums an der Stange vorbei, zwölf Minuten später legte Bosniens Star für Visca auf, der deutlich verzog.

Die Österreicher hatten vor dem Seitenwechsel nur einen Alaba-Freistoß aus knapp 25 Metern weit neben das Tor zu bieten. In der 48. Minute verfehlte ein Weitschuss des zur Pause für Kainz gekommenen Xaver Schlager das Ziel noch klarer.

Reaktionen Franco Foda (ÖFB-Teamchef): "Wir hatten Probleme im Zentrum, deshalb habe ich den Wechsel vorgenommen, und mit Schlager war es dann besser. Zweite Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch, es war ein ganz enges Spiel wie schon in Bosnien. Aber erste Halbzeit war das zu wenig, das habe ich auch in der Pause klar angesprochen." Peter Zulj (ÖFB-Teamspieler): "Man muss sagen, wir haben zu wenig Torchancen kreiert. Wir hätten viel mehr Druck machen, Pressing spielen müssen. Das haben wir in der zweiten Hälfte gesehen. Es ist sehr bitter." Robert Prosinecki (Bosnien-Teamchef): "Es war heute ein sehr schweres Spiel. Wir waren in der ersten Hälfte besser, Österreich in der zweiten. Deshalb ist dieses Ergebnis gerecht." Marko Arnautovic (ÖFB-Teamspieler): "Es hat immer der letzte Pass gefehlt. Ich denke, ich habe nichts falsch gemacht. Ich hatte kein Problem, das Knie war perfekt. Ich reise jetzt mit nach Nordirland, ob ich spielen werde, weiß ich nicht."

Immerhin wurde damit eine kurze Druckphase der Österreicher eingeleitet: Nach einer Alaba-Flanke wehrte Ognjen Vranjes einen Kopfball von Martin Hinteregger vor der Linie ab, Sekunden später rettete Sunjic bei einem Seitfallzieher von Arnautovic auf der Linie - offensichtlich unter Zuhilfenahme der Hand.

Die Bosnier antworteten mit zwei Dzeko-Abschlüssen. Der Roma-Goalgetter prüfte Lindner mit einem abgefälschten Schuss (56.) und donnerte den Ball aus wenigen Metern über die Latte (58.).

Lindner mit Glanztat

Doch auch die Österreicher hatten ihre Chancen. Nach Vorlage von Stefan Lainer versuchte es Schlager vom Fünfer erfolglos mit einem Fersler (58.), Arnautovic produzierte aus guter Position nur einen Roller auf den bosnischen Goalie Ibrahim Sehic (60.). Auf der Gegenseite fischte Lindner einen Schlenzer von Haris Duljevic aus dem Kreuzeck (64.). Wenige Sekunden später vollierte Ervin Zukanovic den Ball am langen Eck vorbei.

Starke zweite Halbzeit unserer Mannschaft. Leider gelingt uns kein Treffer, wodurch wir zwar Platz zwei in der Gruppe absichern, aber somit keine Möglichkeit mehr auf den Gruppensieg haben.

___________

FT | 🇦🇹 0:0 🇧🇦 #DasNationalteam #GemeinsamFürÖsterreich #AUTBIH pic.twitter.com/5Kw1T5Hqrn — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 15. November 2018

In der Schlussphase blieben Chancen Mangelware, obwohl Foda in der 82. Minute noch den kurzfristig nachnominierten Marc Janko einwechselte. Die ÖFB-Equipe reist nun am Sonntag nach Belfast, wo zum Jahresabschluss Nordirland als Gegner wartet. Das Jahr 2019 steht dann ganz im Zeichen der im März beginnenden EM-Qualifikation. In der diesbezüglichen Auslosung am 2. Dezember in Dublin wird Österreich aufgrund des zweiten Gruppenplatzes in der Nations League definitiv aus Topf zwei gezogen.