ÖFB-Team in Klagenfurt Marko Arnautovic muss das Training auslassen

Marko Arnautovic: Pause statt Sause im ersten von zwei Trainings in Klagenfurt © GEPA pictures

Am Flughafen in Innsbruck marschierte er noch cool mit Sonnenbrille und fetten Kopfhörern zum Flugzeug, dass das österreichische Fußball-Nationalteam von Innsbruck nach Klagenfurt brachte. In Klagenfurt aber war er dann jener Mann, der als einziger des Kaders nicht am Training teilnahm. So oder so: Marko Arnauovic sicherte sich einmal mehr die Hauptrolle.

Aber keine Sorge, er hatte kein geheimes Treffen mit Jose Mourinho, der das Spiel in Innsbruck beobachtet hatte - seither erhielt das Gerücht, dass ManU für den West-Ham-Star viel bezahlen will, neues Feuer. Denn Arnautovic war mit der Mannschaft im Stadion, wurde aber wegen einer leichten Blessur behandelt und beobachtete zunächst das Treiben nur sitzend. Er wird sich also schonen, um im Spiel gegen Deutschland am Samstag (18 Uhr) wieder richtig fit zu sein und den Weltmeister zu ärgern. Davor gibt es am Freitag noch das Abschlusstraining in der Wörthersee-Arena, untergebracht ist das Team im Werzer's in Pörtschach.

Und am Samstag ist klar: Die ÖFB-Stars wollen nach dem 1:0-Sieg über Russland zum Auftakt der "Mini-WM" gern noch einen Erfolg drauflegen.

