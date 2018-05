1:0-Sieg über Russland "Jetzt müssen wir noch eins drauflegen"

Facebook

Peter Zulj (rechts) und Alessandro Schöpf gehörten zu den Besten © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Eigentlich war der späte Abend in Innsbruck von drückender Schwüle gekennzeichnet, aber dennoch gab es von Österreichs Nationalteam mit dem 1:0-Erfolg über Russland eine Erfrischung für das Publikum im vollen Tivoli-Stadion. Der WM-Gastgeber wurde klar dominiert, doch schon am Samstag kommt im zweiten Teil der Mini-WM mit Deutschland der Weltmeister nach Klagenfurt.

"Da müssen wir noch einen Level zulegen", ist den Spielern klar, dass eine weitere Steigerung nötig sein wird, um gegen die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw zu bestehen. "Deutschland ist für mich das beste Team", meint etwa Marko Arnautovic, erneut einer der Besten in der rot-weiß-roten Auswahl. Teamchef Franco Foda geht noch einen Schritt weiter. "Wir spielen in den kommenden Tagen gegen den künftigen Weltmeister. Der wird Deutschland oder Brasilien heißen", so der Nationaltrainer.

ÖFB-Team: Das sind die Noten der Österreicher Heinz Lindner - Note 3 Der Torhüter war wenig bis gar nicht beschäftigt. So konnte sich der Grasshoppers-Schlussmann nicht auszeichnen. Wirkte bei Abschlägen und Auswürfen etwas hektisch. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Thomas Bachun) Aleksandar Dragovic - Note 3 Obwohl ihm die Spielpraxis bei Leicester etwas fehlte und er zuletzt auch leicht angeschlagen war, leistete er sich keinen Fehler. Die Sicherheit scheint zurückzukehren. (c) APA/EXPA/JOHANN GRODER (EXPA/JOHANN GRODER) Sebastian Prödl - Note 3 Wirkte als Abwehrchef meist souverän. Der 30-Jährige blockte die Gegner gut ab, war präsent. Leistete sich in der zweiten Hälfte einen Schnitzer, der zum Glück keine Auswirkung hatte. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Thomas Bachun) Martin Hinteregger - Note 4 Der Kärntner, der für Augsburg spielt, strahlte wie gewohnt enorme Ruhe aus und spielte die Partie trocken herunter. Versuchte auch oftmals, Österreichs Offensive in Szene zu setzen. (c) APA/EXPA/JAKOB GRUBER (EXPA/JAKOB GRUBER) Stefan Lainer - Note 2 Dem Salzburger unterliefen ungewohnt viele Fehler – möglicherweise eine Folge der anstrengenden Saison. Die Unsicherheiten hatten zum Glück keine Auswirkungen. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mathias Mandl) Julian Baumgartlinger - Note 3 Der Kapitän bestach wie gewohnt durch großen Fleiß und Einsatz. Machte einige kleine Fehler. In der Pause ging der Leverkusen-Legionär aus dem Spiel, um für die nächsten Aufgaben frisch zu sein. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Thomas Bachun) Peter Zulj - Note 4 Der Sturm-Akteur feierte sein Debüt in der Startelf. Der 24-Jährige war der aktivste Österreicher, bestach durch seine Technik und Lauffreudigkeit. Empfahl sich für höhere Aufgaben. (c) APA/EXPA/JAKOB GRUBER (EXPA/JAKOB GRUBER) Alessandro Schöpf - Note 4 Der Lokalmatador erzielte in seiner Tiroler Heimat das Führungstor. Brauchte etwas Anlaufzeit, kam danach richtig in Fahrt. Der Schalke-Legionär zeigte, dass ihm die Zukunft gehört. (c) APA/EXPA/JAKOB GRUBER (EXPA/JAKOB GRUBER) Louis Schaub - Note 2 Wirkte sehr verhalten und zeigte zu wenig Initiative. Der Neo-Kölner hat im ÖFB-Team bisher nur als Joker richtig effizient. Wurde zur Pause durch Guido Burgstaller ersetzt. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Thomas Bachun) Marko Arnautovic - Note 4 Sehr präsent, auch wenn er oft allein gelassen wurde. War oft nur unfair zu stoppen. Leistete den Assist zum 1:0 vor den Augen von Jose Mourinho – als Bewerbung für Manchester United? (c) APA/EXPA/JAKOB GRUBER (EXPA/JAKOB GRUBER) Florian Kainz - Note 3 Einige Unsicherheiten waren zu Beginn dabei, den Willen konnte man dem Steirer aber nicht absprechen. Dennoch wartet man beim Bremen-Offensivmann auf die Leistungsexplosion im Team. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Thomas Bachun) David Alaba - Note 3 Wurde lange geschont und kam in Minute 58 für Schöpf. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Thomas Bachun) Guido Burgstaller - Note 2 Wurde in der der 46. Halbzeit für Louis Schaub eingewechselt. (c) APA/AFP/JOE KLAMAR (JOE KLAMAR) Florian Grillitsch - Note 2 Ersetzte nach der Pause Baumgartlinger, konnte jedoch keine Akzente setzen. (c) AP (Kerstin Joensson) 1/14

Foda war mit der Leistung seiner Mannschaft durchaus zufrieden. "Wir dürfen nicht vergesssen, dass wir nur eine kurze Vorbereitung hatten, und dass einige sogar aus dem Urlaub gekommen sind. Da ist es nicht so einfach, über 90 Minuten die volle Konzentration aufrechtzuerhalten", meinte der Teamchef.

Lob für Zulj

Besonders angetan zeigten sich Trainer wie Mitspieler von der Leistung des Neulings. Peter Zulj, der zum ersten Mal von Beginn an mitwirkte, bot eine "überragende Partie", wie Arnautovic anmerkte. "Er hat sich die Bestnote verdient." Foda sah sich in seiner überraschenden Aufstellungsvariante bestätigt. "Ich habe ihn ja selbst noch bei Sturm erlebt und gesehen, was er kann."

Der Angesprochene selbst nahm die Huldigungen dankbar entgegen. "Es macht mich stolz, wenn ich Lob von außerhalb kriege. Das bestätigt meine Leistungen. Es hat mich gefreut, dass ich von Anfang an spielen hab dürfen. Es hat Spaß gemacht. Mein Ziel ist es, dass ich auch im Team wie im Verein Stammspieler werde. Dafür gebe ich Gas in jedem Training", meinte Zulj, der den Fuß von Alessandro Schöpf bei dessen Siegestor sogar berührt hatte. "Ich habe ihn gespürt", meinte der Tiroler nach dem Spiel.

Arnautovic war diesmal der Assistgeber, auch beim wunderbaren Schuss von Zulj, bei dem Russlands Torhüter Igor Akinfejew seine ganze Kunst aufbieten musste. Der West-Ham-Legionär könnte schon bald im Dress von Manchester United zu sehen sein, denn er wurde von niemand Geringerem als Trainer Jose Mourinho beobachtet. "Ob er wegen mir da war, weiß ich nicht, aber wir dürfen stolz sein, wenn er hierherkommt", meinte Arnautovic dazu. Foda ist jedenfalls überzeugt, dass sein bester Mann auch für ein Team wie jenes der "Red Devils" reif wäre. "Marko könnte auch bei Manchester United spielen." Er hat vor den Augen von "The Special One" jedenfalls überzeugt.

Alaba fühlt sich gut

Zufrieden war auch David Alaba, der nach knapp einer Stunde eingewechselt wurde. "Ich bin ganz gut reingekommen, jetzt müssen wir schauen, wie es Richtung Deutschland ausschaut, aber es geht mir gut", zeigt sich der Bayern-Legionär zuversichtlich, dass er gegen den Weltmeister von Beginn an mitwirken kann.

