Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franco Foda © APA/GEORG HOCHMUTH

ÖFB-Teamchef Franco Foda beruft jetzt seinen Kader für die freundschaftlichen Länderspiele gegen Russland (30. Mai in Innsbruck), Deutschland (2. Juni in Klagenfurt) und Brasilien (10. Juni in Wien) ein.

Es dürfte wieder Überraschungen geben, nicht nur wegen des fixen Ausfalls von Marcel Sabitzer. Denn auch Valentino Lazaro, Michael Gregoritsch, Aleksandar Dragovic, Maximilian Wöber, Andreas Ulmer und Kapitän Julian Baumgartlinger haben mit Verletzungen zu kämpfen.

So könnte es den ein oder anderen Debütanten geben. Vor allem Thomas Murg dürfte gute Chancen haben, zeigte er sich doch im Frühjahr bei Rapid in Hochform. Klubkollege Richard Strebinger dürfte diesmal als dritter Tormann den Vorzug gegenüber Markus Kuster erhalten. Ashley Barnes (Burnley) ist frühestens im September Thema.