Emily Manninger hat sich mit einem berührenden Posting von ihrem verstorbenen Ehemann Alexander Manninger verabschiedet. Darin beschreibt sie ihre Trauer über den Verlust und die große Anteilnahme, die sie und ihre Familie erreicht hat.

In ihrem am Sonntagnachmittag veröffentlichten Facebook-Beitrag schreibt Emily Manninger, sie könne den Schmerz über den Verlust nicht in Worte fassen. Üblicherweise halte die Familie persönliche Angelegenheiten aus der Öffentlichkeit heraus, die weltweite Anteilnahme habe sie jedoch dazu bewogen, sich zu äußern.

Besonders hebt sie die Rolle ihres Mannes als Vater hervor. Er werde für seine beiden Söhne Alexander und Nicolas unvergessen bleiben. In ihrem Beitrag dankt sie ihm für die gemeinsame Familie und beschreibt ihn als fürsorglichen und engagierten Vater. „Danke für unsere beiden Söhne, Alexander und Nicolas. Sie sind mein Herz und meine Seele. Du warst der unglaublichste Vater für die Jungs, sie haben dich abgöttisch geliebt.“

Darüber hinaus erinnert sie an gemeinsame Erlebnisse und das Familienleben in Salzburg, darunter Freizeitaktivitäten wie Wandern, Skifahren und Ausflüge an Seen. Sie beschreibt ihren verstorbenen Mann als respektvollen, ruhigen und loyalen Menschen.

Bewegende Zeilen

Abschließend bittet sie um Unterstützung für ihre Kinder und betont, dass sie nun vor allem für ihre Familie stark bleiben wolle. Sie schließt das Posting mit den berührenden Worten: „Bis wir uns wiedersehen: Danke, Lexx. Ich werde dich für immer lieben. Dein Mädchen Emily.“

Alexander Manninger kam am Donnerstag bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Nußdorf (Salzburg) ums Leben. Sein Auto war von einer Lokalbahn erfasst worden. Der 48-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.