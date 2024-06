Das Sonntag-Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Windischgarsten ist ohne Romano Schmid und Gernot Trauner über die Bühne gegangen. Schmid reiste nach Graz zu seiner Frau, die noch am Nachmittag das zweite gemeinsame Kind zur Welt brachte. Der Werder-Bremen-Profi dürfte bereits am Montag wieder zum Team zurückkehren. Trauner fehlte laut ÖFB-Angaben wie schon am Samstag aus Gründen der Belastungssteuerung.

„Das war perfektes Timing, besser hätten wir das nicht planen können“, sagte Teamchef Ralf Rangnick, als er die Geburt von Schmids Sohn Emilio in der ORF-Sendung „Sport am Sonntag“ bestätigte. Der Offensivmann wird damit den EM-Test am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Wien gegen Serbien bestreiten können. An diesem Tag werden laut Rangnick auch Marcel Sabitzer und David Alaba zum Team stoßen, die am Samstag beide beim Champions-League-Finale in London gefragt waren.

Auch bei den ÖFB-Frauen gibt es bald Nachwuchs. Das Team ist am Samstag ohne Stammtorhüterin Manuela Zinsberger zum EM-Qualifikationsspiel nach Island gereist. Die Arsenal-Legionärin habe das Teamcamp nach dem 1:1 gegen die Isländerinnen am Freitag in Ried aus privaten Gründen verlassen, Zinsbergers Ehefrau Madeleine erwartet laut ihren eigenen Angaben auf Instagram demnächst ein Kind.

Anstelle von Zinsberger nominierte Teamchefin Irene Fuhrmann Torfrau Andrea Gurtner von OFI Kreta nach. Die 23-Jährige, die bisher kein Länderspiel bestritten hat, saß am Samstag bereits im Flieger nach Reykjavik. Vor einer Woche hatte Fuhrmann auf der Torhüter-Position anstelle der verletzten Mariella El Sherif (Sturm Graz) bereits Italien-Legionärin Isabella Kresche (US Sassuolo) nachberufen. Das ÖFB-Tor dürfte am Dienstag (21.30 Uhr MESZ/live ORF Sport +) in Island damit Kölns Jasmin Pal hüten.