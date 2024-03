Zum 21. Mal in der Nachkriegszeit hat am Dienstag ein Spieler im österreichischen Fußball-Nationalteam drei oder mehr Treffer erzielt. Michael Gregoritsch, der beim 6:1 im Testspiel in Wien gegen die Türkei mit einem Dreierpack glänzte, ist der erste Dreifach-Torschütze im ÖFB-Team seit Rene Aufhauser am 15. November 2006 beim 4:1 gegen Trinidad & Tobago.

Den Triple-Pack-Rekord hält Toni Polster, der dreimal (1989 beim 3:0 gegen die DDR, 1994 beim 4:0 gegen Liechtenstein und 1997 beim 3:0 gegen Estland) für das ÖFB-Team drei Tore in einem Spiel erzielte. Hans Krankl netzte beim 9:0 gegen Malta 1977 sechs Mal – auch das ist Rekord.