Zetterer im Interview"Die Austria gehört nicht in die 2. Liga"

Michael Zetterer zeigt: Es geht bergauf © GEPA pictures/Daniel Goetzhaber

Sie sind einer der Neuen bei Austria Klagenfurt. Welche Eindrücke haben Sie nach Ihren ersten fünf Wochen in Kärnten?

MICHAEL ZETTERER: Ich bin rundum sehr zufrieden. Ich fühl mich hier heimischer als in Bremen, weil ich ja aus München stamme. Ich mag die Berge und Seen. Vom Verein bin ich positiv überrascht, vor allem nach der Übernahme der Deutschen. Es wird an den kleinen Dingen geschraubt, es geht was weiter.

