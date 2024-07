Harte Trainingstage, dann ein Test um 16 Uhr bei knallender Hitze: Man kann davon ausgehen, dass die Spieler von Austria Klagenfurt fit in die Saison gehen werden. Beim Duell mit DSV Leoben behielten die Violetten am Mittwochnachmittag vor ca. 180 Zuschauern in Glanegg mit 3:2 die Oberhand.

Die gegenüber dem vorigen 1:1-Test gegen Koper auf fünf Positionen veränderte Mannschaft ging durch Torjäger Toshevski in Führung. Cvetko legte nach dem Wechsel nach, doch mit einem Doppelschlag in weniger als achtzig Sekunden glich DSV Leoben durch Maier und Tomic überraschend aus. Das Happyend blieb dennoch bei den Waidmannsdorfern, denn Soto stand kurz vor dem Abpfiff nach einem Freistoß goldrichtig und sorgte für den Sieg.

Möglich, dass der Kader im Schlussspurt der Vorbereitung noch potenziellen Zuwachs erhält. Dem Vernehmen nach ist Geschäftsführer Günther Gorenzel noch bis Ende der Woche im Ausland auf Spielersuche. Coach Peter Pacult hatte bereits im Interview mit der Kleinen Zeitung hingewiesen: „In den letzten drei Jahren war immer ein gewisser Stamm da. Jetzt muss man alles wieder neu aufbauen.“