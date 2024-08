Elf Spiele Sperre und eine 400 Euro Geldstrafe lautet der Beschluss des Strafausschusses des Kärntner Fußballverbandes. Wüste Beschimpfungen, in slowenischer Sprache gehalten, gegen Schiedsrichter Almir Puskar beim Spiel Arriach gegen Nötsch sind der Grund. Er schickte zuvor einen Spieler wegen Kritik mit Rot vom Platz. Luka Bratic, Trainer des SC Arriach, brannten darauf beim Stand von 2:0 für die Gäste die Sicherungen durch.

Spiel wurde strafbeglaubigt

Als die Schimpfreden dann in Bedrohungen übergingen, wurde es dem Offiziellen zu viel. „Ich fühle mich nicht mehr sicher und ich werde das Spiel abbrechen“, waren die Worte zum Obmann der Arriacher am Spielfeldrand. Die Meinungen gehen hier auseinander. „Ich wollte von Anfang an den Konflikt beheben und eine Lösung finden. In den Medien wird es so dargestellt, als ob ich den Schiedsrichter beschimpfte“, sagt Obmann Ewald Petscher und fügt hinzu: „Ich bekam keine Chance die Situation zu beruhigen, deswegen legen wir Protest ein.“ Das Spiel wurde in der 67. Minute abgebrochen und die Partie wurde mit 3:0 für den Atus Nötsch strafbeglaubigt. Ein Spieler der Nötscher sagt: „Für diese Aktion sind elf Spiele und 400 Euro Strafe zu wenig. Der Verein an sich hat dafür überhaupt nur 100 Euro Strafe zu zahlen.“