Eigentlich war noch nichts passiert am Monte Schlacko, denn 80 Spielminuten reichten nicht für ein Tor. Aber dann brach ein Donnerwetter über den DSV Leoben herein und das gleich in doppelter Ausfertigung. Wegen eines blitzartig aufgezogenen Gewitters musste die Partie zwischen den Obersteirern und der Vienna unterbrochen werden. Nach zehn Minuten wurde das Match mit einem Eckball für die Wiener fortgesetzt und dieser brachte den Gästen die Führung. Christoph Monschein traf per Kopf. Den Hausherren blieb die Wende versagt, es blieb beim 0:1. Neuzugang Deni Alar kam nach 70 Minuten ins Spiel, er konnte die Niederlage nicht abwenden.