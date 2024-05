Sportlich gab und gibt es beim DSV Leoben nichts auszusetzen. Auch gestern im letzten Spiel der Saison in der 2. Liga gegen Sturm II waren die Obersteirer die bessere Mannschaft und siegten verdient mit 2:1. „Aber wer seine Hausaufgaben nicht macht, ist selbst schuld am Abstieg“, sagte eine junge Dame gelassen. Das Outfit verrät, sie ist Leoben-Anhängerin. Für den aktuellen, dritten Zwangsabstieg mag das so sein.