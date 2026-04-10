Der Stachel saß tief beim Kapfenberger SV: Das Gastspiel bei der Austria aus Klagenfurt wurde zwar erst spät durch ein Traumtor von Tristan Elias Schoppitsch (86.) entschieden, dennoch waren die Steirer an diesem Abend weit weg von einer ansprechenden Leistung, kritisierte Trainer Vladimir Petrovic. Er sah gar das „schlechteste Spiel in der Saison“ und meinte: „So haben wir in dieser Saison noch nie gespielt. Wir hatten schlechte Spielhälften, aber diesmal haben wir die ganzen 90 Minuten verschlafen.“

In der 25. Runde lief wenig zugunsten der Kapfenberger. Petrovic versuchte in der Pause, mit einem Doppeltausch mehr Leben in seine Mannschaft zu bringen und wechselte unter anderem Luca Hassler ein, den mit aktuell neun Treffern gefährlichsten KSV-Torjäger. „Ich wollte eine Reaktion sehen. Aber es hat nichts funktioniert. Wir hatten kaum Torschüsse und auch noch Glück, dass das Spiel nur 0:1 ausgegangen ist.“ Klagenfurt-Trainer Slobodan Grubor bewies auf der Gegenseite ein goldenes Händchen: Goldtorschütze Schoppitsch wurde in der 75. Minute eingewechselt und benötigte nur elf Minuten, bis er eine sehenswerte Kombination zum Goldtor abschließen konnte.

Am kommenden Freitag wollen die „Falken“ eine Reaktion zeigen: In der 26. Runde ist Schlusslicht Schwarz-Weiß Bregenz im Falkenhorst zu Gast.