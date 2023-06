Beim GAK begrüßt Trainer Gernot Messner am Donnerstag seine Mannen in Weinzödl zum Trainingsstart. Mit dabei ist auch der Ex-Lafnitzer Christian Lichtenberger. Der 27-jährige Offensivakteur bestritt in der abgelaufenen Saison 25 Pflichtspiele für die Oststeirer und steuerte sechs Tore und fünf Assists bei.

In Graz unterschrieb er einen Vertrag über zwei Jahre. Zuvor spielte Lichtenberger auch unter anderem für Steyr und Amstetten. "Der GAK ist ein Verein, der durch den großen Fanzuspruch einzigartig in der 2. Liga ist. Dazu kommt, dass das Team für sein Gefüge und großes Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Kabine bekannt ist. Dementsprechend freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe und werde alles geben, um mit den GAK-Fans jubeln zu können," sagte Lichtenberger nach der Vertragsunterzeichnung.

Auch Sportdirektor Dieter Elsneg freute sich: "Christian ist ein variantenreicher Offensivspieler, der nicht nur als Assistgeber, sondern auch als Torschütze überzeugt. Seine Erfahrung und Stärke am Ball sind weitere Qualitäten, die er einbringen wird, um unser Offensivspiel variantenreicher zu gestalten."