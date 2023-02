Beim Thema Hauptsponsor konnte in der Vorstandssitzung am Mittwoch beim GAK noch kein großer Fisch verkündet werden. "Wir sind noch zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen", sagt Vereinssprecher Matthias Dielacher. Die ruhige Kugel wurde bei den "Rotjacken" in den vergangenen Wochen in der Sponsorfrage aber keinesfalls geschoben. "Wir haben in der Winterpause eine Vielzahl an 'kleineren' Sponsoren dazugewinnen können", sagt Dielacher.