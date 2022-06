Der GAK dürfte sein Transferprogramm auf der Torhüterposition abgeschlossen haben. Mit Josef Gruber stößt ein 24-jähriger Schlussmann von Hertha Wels zu den Rotjacken, er wird sich mit Jakob Meierhofer und Christoph Nicht um Einsätze matchen. Chris Weigelt hingegen wird an Wildon verliehen, Gabriel Suprun wechselt zu Lafnitz.

Gruber, der in den vergangenen Jahren sowohl für den FC als auch für Hertha Wels aktiv war, unterschreibt an der Mur für ein Jahr. "Durch das Leihende von Gabriel Suprun und der Leihe von Chris Weigelt, mit der Hoffnung, dass er viele Spiele in der Landesliga macht, ist es für uns wichtig, mit Josef einen neuen verlässlichen Baustein für unser Torwartteam zu verpflichten", erklärt Sportchef Dieter Elsneg, "schon im vorigen Jahr hat uns Josef bereits in einer Probetrainingswoche überzeugt. Nun freuen wir uns, ihn mit an Bord zu haben!"