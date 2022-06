Außenverteidiger Philipp Seidl bleibt dem GAK erhalten, der 24-Jährige verlängert seinen Vertrag um ein Jahr, mit vereinsseitiger Option auf ein weiteres.

Seidl hat in der abgelaufenen Saison neun Spiele für den GAK gemacht, ehe er sich schwer am Knie verletzte – ein Kreuzbandriss bedeutete in der Winterpause das Saisonende. Davor konnte er schon wegen eines Knochenödems nicht immer spielen. "Philipp war ein verlässlicher Spieler in der Vorsaison und hat seine Sache in den, leider, wenigen Spielen, die er gemacht hat, sehr gut gemacht", sagt Sportdirektor Dieter Elsneg und lobt, dass Seidl nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits, ein wichtiger Spieler ist. "Wir sind froh, dass er bald wieder topfit sein wird und unser Team in der neuen Saison unterstützt."

Seidl freut sich auf ein weiteres Jahr beim GAK: "Ich hab mir in der Reha richtig den Arsch aufgerissen und Gas gegeben und bin sehr froh, dass ich das Vertrauen vom Verein bekommen habe und somit ein weiteres Jahr beim GAK spielen kann."