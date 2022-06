Der GAK hat wieder am Transfermarkt zugeschlagen: Der Steirer Michael Lang wechselt von St. Pölten nach Graz. "Michael ist einer der beständigsten Außenverteidiger der zweiten Liga. In den letzten fünf Jahren hat er in der zweiten Liga eindrucksvoll gezeigt, dass er auf beiden Außenverteidiger-Positionen viel Qualität auf den Platz bringt", freut sich Sportdirektor Dieter Elsneg über den Transfer.

Auch bemerkenswert: Obwohl Lang erst 23 Jahre alt ist, spielte er in Kapfenberg bereits als Kapitän. Im Vorjahr stand Lang für St. Pölten in 28 Spielen auf dem Platz, insgesamt hat er bereits 100 Mal in der Zweiten Liga gespielt. "Ich freue mich, wieder zurück in meiner Heimat sein zu können. Der GAK ist eine der absoluten Topadressen der Liga, dementsprechend positiv blicke ich den kommenden Jahren entgegen," sagt Lang. Er unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre mit Option auf ein weiteres Jahr.