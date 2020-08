Facebook

Ein letztes Mal hieß es in Gleisdorf: Bühne frei für Liga zwei. Der GAK empfing in der letzten Runde Lafnitz zum Steirer-Derby und es war trotz der sommerlichen Bedingungen am Anfang ein ansprechendes Spiel. Die erste dicke Chance gehörte den Gästen. Puschl schrammte zentral vor dem Tor nur haarscharf an einer flachen Hereingabe von links vorbei. Die Gäste hatten den besseren Start in das Spiel und waren im Vorteil.