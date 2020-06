GAK Trainer Plassnegger nach Auftakt: "Es wartet schon noch Arbeit"

Facebook

Gernot Plassnegger war nach der Rückkehr in den Spielbetrieb zufrieden - und sah doch viel Potenzial © GEPA pictures

Der GAK ist wieder da - das erste Spiel nach der Corona-Pause an ungewohnter Spielstätte, in Gleisdorf, brachte zwar nicht den erhofften Sieg nach 13 Ligaspielen ohne vollen Erfolg, das 1:1 gegen Cup-Finalist Austria Lustenau war aber trotzdem achtbar. Das sah auch Gernot Plassnegger so, zumindest teilweise. "In der ersten Hälfte haben wir das richtig gut gemacht. Nach dem Wechsel hat man dann aber gesehen, dass Lustenau schon länger im Training ist als wir. Da sind uns ein bisschen die Körner ausgegangen."