Für den GAK beginnt am Mittwoch die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison. Mit Christoph Nicht ist ein Neuzugang dabei, weitere werden folgen.

GAK-Trainer David Preiß © GEPA

Ohne Patrick Haider (Karriereende), Alexander Bauer (Oedt) und Luka Kiric (Mettersdorf) versammelt GAK-Trainer David Preiß am Mittwoch seine Spieler zum Trainingsauftakt. Um 18.30 Uhr geht es in Weinzödl los und mit Torhüter Christoph Nicht von Austria Klagenfurt ist ein erster Neuzugang fix beim Trainingsauftakt mit dabei. Sonst wird es keine unbekannten Gesichter geben – noch. "Zwei bis drei neue Spieler werden es jedenfalls werden", sagt GAK-Sportdirektor Alfred Gert. Spruchreif wäre noch nichts, man befände sich in Verhandlungen.