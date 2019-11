Facebook

Patrick Haider © GEPA pictures

Obmann Harald Rannegger hat am Donnerstag seinen Rücktritt als Obmann des GAK erklärt. Tormann Patrick Haider sagt 24 Stunden Adieu zu den "Roten". Der 30-Jährige führt private Gründe für das Ende seiner Karriere an. Er sprach von einer sehr intensiven Zeit, die ihn körperlich richtig gefordert hat. Sein Fokus liegt nun auf der Familie. Das Gesamtpaket "Arbeit, GAK und Familie" sei zu groß. Er sprach von einer überragenden Zeit bei den Grazern. Das heutige Heimspiel (19.10 Uhr) gegen Amstetten wird seine letzte Partie sein. "Der GAK wird immer in meinem Herzen bleiben", sagte Haider.