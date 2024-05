Nachdem der GAK in der Frauen-Landesliga mit großem Abstand den Meistertitel gewonnen hat und in wenigen Tagen in der Relegation um den Aufstieg in die zweite Bundesliga spielt, hat es noch einen weiteren Titel gegeben. Gegen Hof/Straden gewannen die „Roten“ im Finale des Steirer-Cups mit 4:0.