Hartberg - Austria 1:3„Wir werden den Sieg nicht überbewerten“

SOCCER - 2. Liga, A.Klagenfurt vs Wacker © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Zweites Testspiel, zweite starke Vorstellung. Nach dem 1:1 gegen Paderborn siegte Austria Klagenfurt auswärts in Hartberg 3:1. „Ich war etwas überrascht, dass wir das Spiel so kontrolliert haben“, meinte Trainer Robert Micheu nach der Partie. „Hartberg schoss nach 40 Minuten erstmals auf unser Tor.“ Erst, als Micheu wechselte und Spieler auf verschiedenen Positionen probierte, kamen die Steirer besser in die Partie.

Zwei Mann sollen noch kommen

Trotz des Sieges gegen einen Europa-League-Starter zeigte sich Micheu kritisch. „Die Chancenauswertung muss besser werden.“ Und klar ist: „Der Kader ist noch nicht breit genug, wir brauchen noch zwei Mann, am besten Mittelfeldspieler. Idealerweise sollte einer auch Rechtsverteidiger spielen können.“ Ein Kandidat könnte Julian van Haacke sein. Dessen alter Vertrag ist ausgelaufen, einen neuen gibt es noch nicht. „Wir sind mit ihm in Kontakt“, verrät Austrias sportlicher Leiter Matthias Imhof. Ein Abschluss zeichnet sich aber (noch) nicht ab. „Wir sondieren den Markt, haben noch Zeit. Ich denke, da wird sich noch einiges tun.“

Die Tormänner funktionieren

Im Tor stand gegen Hartberg Neuzugang Philipp Menzel. Mit dessen Leistung war Micheu ebenso zufrieden wie mit jener von Rico Sygo gegen Paderborn. „Beide Torhüter funktionieren.“

Testpilot Radovan Barjaktarovic kam die letzten 20 Minuten zum Einsatz. Überzeugen konnte der 21-jährige Montenegriner bisher nicht. Micheu: „Wir werden ihn uns in den nächsten Tagen anschauen und dann eine Entscheidung treffen.“

Am Sonntag beziehen die Waidmannsdorfer für fünf Tage ihr Trainingscamp im BSFZ Faak am See. Mit dabei ist nach dem verunglückten Ried-Ausflug auch Philipp Hütter. „Ich werde mit ihm reden. Es liegt an ihm“, will Micheu nicht nachtragend sein. „Wenn er zeigt, dass er sich voll reinhaut, wird es sicher passen.“