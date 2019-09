Erstmals seit dem Cupsieg 2018 kehrt Sturm heute nach Klagenfurt zurück. Mit einem Aufstieg soll der erste Schritt zur Rückkehr in die Europa League gesetzt werden.

Jubel, Trubel, Heiterkeit – die Bilder sind noch allgegenwärtig. Am 9. Mai 2018 feierte der SK Sturm mit einem 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Salzburg (Stefan Hierländer traf damals nach 112 Minuten) den Cuptitel vor 25.000 Sturm-Fans im Wörthersee-Stadion Klagenfurt. Heute kehren die Grazer an den Ort des Triumphes zurück – zum ersten Mal seither. Gespielt wird allerdings nicht in der prunkvollen EM-Arena von 2008, sondern auf dem Trainingsplatz davor, der seit dieser Saison – umgebaut – als interimistische Heimstätte für Austria Klagenfurt dient.