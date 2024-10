Die Paarungen für das Viertelfinale im ÖFB-Cup wurden am Mittwochabend von Michael Liendl ausgelost und bringen einige Kracher. So trifft Salzburg oder die WSG Tirol auswärts auf Liga-Konkurrent LASK, während es der SK Sturm im Falle eines Aufstiegs gegen Blau-Weiß Linz in Graz mit der Wiener Austria zu tun bekommt.

Hartberg gastiert bei Stripfing, das am Dienstag sensationell Rapid ausschaltete. Der Sieger aus dem Kärntner-Derby zwischen WAC und Klagenfurt trifft daheim auf Zweitligist Bregenz. Die Vorarlberger siegten im Achtelfinale gegen den GAK. Gespielt wird im Zeitraum von 31. Jänner bis 2. Februar.