Für den WAC und die Austria Klagenfurt sowie deren Anhängerschaft ist diese Woche eine ganz besondere. Gleich zweimal treffen die beiden Mannschaften binnen fünf Tagen aufeinander - zum ersten Mal heute (20.30 Uhr, live auf ORF1) im Rahmen des ÖFB-Cups in der Lavanttal-Arena und schließlich am Sonntag (14.30 Uhr) in der zwölften Bundesligarunde in Klagenfurt. Favorit in diesen beiden Partien sind eindeutig die Wolfsberger. Sie liegen in der Tabelle (Platz vier) nicht nur fünf Plätze vor den Waidmannsdorfern, sondern haben auch das erste Saisonduell klar mit 4:1 für sich entscheiden können. „Damals haben wir es dem WAC recht leicht gemacht. Seitdem ist aber viel passiert, wir sind danach besser in die Spur gekommen. Wenn wir hinten kompakt stehen und vorne gute Lösungen finden, ist immer etwas drinnen“, ist Peter Pacult optimistisch.