Auch mit „einmal drüberschlafen“ bleibt in Wolfsberg die Erkenntnis: Das 1:1 am Samstag gegen Austria Lustenau bedeutete zwei verlorene Punkte. Dass es aber überhaupt zu einem Zähler reichte, lag auch am parierten Strafstoß von Hendrik Bonmann. Der WAC-Goalie blieb einfach stehen, als Lustenaus Anthony Schmid in die Mitte ballerte. "Ganz so ,einfach‘ ist das nicht“, weiß Mario Krassnitzer, Tormanntrainer des WAC. „Als Goalie ist man immer versucht, sich zu bewegen.“

Diesmal aber nicht – was an der guten Vorbereitung lag. "Wir analysieren im Vorfeld unter anderem, ob es beim Gegner gewisse Abläufe bei Standards gibt.“ Krassnitzer ist aufgefallen, dass Schmid seine letzten drei Strafstöße allesamt ins Zentrum schoss. „Klar gibt es Tendenzen. Dass er es aber auch diesmal so praktizierte, war natürlich Glück für uns“, schmunzelt Krassnitzer.

Als Bonmann den Ball auf sich zukommen sah, wusste er: „Wir haben richtig entschieden. Natürlich richtest du aber zuerst den Fokus darauf, das Ding zu halten.“ Bonmann faustete die Kugel weg. "Das hat vielleicht etwas unkonventionell ausgesehen. Ich war aber glücklich darüber, dass ich mein Team im Spiel halten konnte.“

"Fußball ist ein Fehlersport"

Schuldzuweisungen nach dem Patzer zum 0:1, als Baumgartner einen Veratschnig-Rückpass vertändelte, gab’s null Komma null. "Fußball ist ein Fehlersport. Wir machen alle Fehler. Das Wichtigste ist, dass wir es als Mannschaft wieder gerade gerichtet haben.“

Mitgeholfen haben – wie schon beim 2:2 in Klagenfurt – die frischen Kräfte von der Bank. Auf dieser verfügt der WAC über viel Qualität. "Das war unser Plan bei der Kaderzusammenstellung“, erklärt Trainer Manfred Schmid. Der eingewechselte Bernhard Zimmermann erzielte per Elfmeter das 1:1, den Strafstoß herausgeholt hat mit Mohamed Bamba ein zweiter Wechselspieler.

Für den Stürmer war es der erste Einsatz für den WAC. In wenigen Minuten erarbeitete er sich gleich mehrere Hochkaräter. "Man darf dabei aber nicht vergessen: Als ,Mo‘ kam, war Lustenau schon stehend k.o.“, relativiert Schmid zwar. Augenscheinlich ist Bamba aber eine Verstärkung. "Er hat noch Trainingsrückstand. Nach den ersten Einheiten hatte er sehr zu kämpfen. Wenn er sich so aber weiterentwickelt, werden wir mit ihm noch viel Freude haben. Wahrscheinlich jedoch nur kurz. Ich fürchte, dass er nicht lange bei uns spielen wird.“