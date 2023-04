Mit dem heutigen Heimspiel gegen SV Ried beginnt für den Wolfsberger AC die Saison quasi wieder von vorne. Nach einem durchwachsenen Grunddurchgang, der mit der Entlassung von Trainer Robin Dutt endete, finden sich die Lavanttaler erstmals seit der Einführung des neuen Ligaformats (2018/19) in der Qualifikationsrunde wieder. In der soll Neo-Trainer Manfred Schmid die Wölfe so schnell wie möglich aus dem Abstiegskampf heraushalten, am besten gleich mit einem Sieg heute (17 Uhr) starten.



In den letzten Wochen habe man sowohl im Offensiv- als auch im Defensivbereich etliche Neuerungen einstudiert. „Jetzt müssen wir das nur noch im Spiel umsetzen. Wenn wir die Null halten können und es schaffen, vorne mehr Chancen zu kreieren als zuletzt, dann sollten wir auch einen gelungenen Auftakt feiern können“, zeigt sich Jonathan Scherzer zuversichtlich. Einen Sieg hätte der WAC auch bitternötig. Immerhin hat die Schmid-Elf aktuell nur zwei Punkte Vorsprung auf den letzten Platz, die vorletzten Rieder haben nur einen Zähler weniger auf dem Konto. „Wir nehmen die Situation sehr ernst“, betont auch der Trainer.



Die Umstellung des Spielsystems (Viererkette) soll bereits heute gegen Ried erste Früchte tragen, zudem will man den Ball länger in den eigenen Reihen halten. „Die Abstimmung und die Abstände in unserer Hintermannschaft haben in dieser Saison nur selten gestimmt. Wir wollen nun defensiv kompakter stehen. Alle zehn Spieler müssen auch nach hinten arbeiten. Darauf haben wir uns auch in den Trainings fokussiert“, erklärt Innenverteidiger Tim Oermann. Für die deutsche Bochum-Leihe ist die Qualifikationsrunde etwas vollkommen Neues. „Ich finde den Modus gut. Er bringt für alle Teams neue Spannung in die Meisterschaft. Das heißt aber in unserem Fall auch, dass wir nach unten schauen müssen. Wir sind uns alle darüber im Klaren, wie schnell es in den nächsten Spielen nach oben, aber eben auch in die andere Richtung gehen kann.“



Im Fokus stehe nun in erster Linie einmal, sich defensiv weiter zu stabilisieren und natürlich auch so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. „Wir haben in den letzten Tagen viel miteinander gesprochen. Der Trainer hat die Spieler stark in seine Überlegungen miteinbezogen, versuchte uns seine Philosophie darzulegen. Ich denke, wir kommen schon ziemlich gut damit zurecht“, erzählt Oermann, der neben sich wieder auf den genesenen Dominik Baumgartner zählen kann. Kapitän Mario Leitgeb ist hingegen aufgrund seiner Wadenverletzung noch nicht einsatzbereit.