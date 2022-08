In einer flotten Anfangsphase vor 3832 Zuschauern im Ländle fand der WAC die erste Chance auf die Führung vor. Altach-Goalie Tino Casali musste sich nach drei Minuten bei einem Schuss von Tai Baribo auszeichnen. Zuerst jubeln durften aber die Altacher: Eine Maßflanke von Manuel Thurnwald aus dem rechten Halbfeld köpfelte Torjäger Nuhiu einen Tag nach seinem 33. Geburtstag vom Elfmeterpunkt präzise und unhaltbar ins linke Eck. Es war das zweite Saisontor für den Kosovaren. Die Klose-Elf verlegte sich dann auf schnelle Umschaltmomente und stand in der Abwehr sicher.

Der WAC erarbeitete sich einige Möglichkeiten, der starke Casali entschärfte einen Schuss von Jasic (16.) sowie einen Kopfball von Dario Vizinger (38.). Kurz vor dem Pausenpfiff köpfelte der völlig frei stehende Baribo aus kurzer Distanz knapp darüber. Zuvor hatten die Altacher nach einem schönen Konter durch einen geblockten Schuss von Csaba Bukta eine zweite gute Offensivaktion im ersten Durchgang.

Nach dem Seitenwechsel legte der WAC deutlich engagierter los. Nach 53 Minuten jubelte die Dutt-Elf über den zunächst verdienten Ausgleich, nachdem Jasic eine Flanke von Michael Novak per Volley-Heber aus spitzem Winkel perfekt im langen Eck versenkt hatte. Die Klose-Elf zeigte aber Moral, drängte auf die schnelle Antwort. Und diese gelang nach etwas mehr als einer Stunde. Nuhiu schickte Jäger bei einem Konter ideal in die Tiefe, der Rückkehrer behielt vor WAC-Tormann Hendrik Bonmann die Nerven und traf ins kurze Eck.

In der Schlussphase konnten die Wolfsberger schließlich doch noch den nicht unverdienten Ausgleich erzielen. In der 83. Minute scheiterte Konstantin Kerschbaumer noch an Casali, zwei Minuten vor dem Ende konnte aber Tai Baribo im Nachschuss auf 2:2 stellen und der Dutt-Elf zumindest einen Punkt sichern.