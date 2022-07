Viele Niederlagen musste Miro Klose in seiner Zeit als deutscher Nationalspieler nicht viele verdauen. Ganz anders geht es ihm als Trainer von Bundesligist Altach. Da setzte es gleich zum Auftakt ein 1:2 gegen Hartberg. Heute, 17 Uhr, haben die Vorarlberger den RZ Pellets WAC zu Gast. Die Wolfsberger reisen erst am Spieltag per Charterflieger an.

„Damit ersparen wir uns zwei sehr lange Busfahrten und eine Übernachtung“, berichtet Torhüter Hendrik Bonmann, der für Trainer Robin Dutt „derzeit die Nummer eins ist“.