Der RZ Pellets WAC hat ein großes österreichisches Tormanntalent unter Vertrag nehmen können. Mit Lukas Gütlbauer komplettieren die Wolfsberger ihr Torhüter-Gespann. Der 21-jährige Schlussmann kommt von der SV Ried, da durchlief er alle Stationen der Akademie der Oberösterreicher. Der 1,91m-große Torhüter verbrachte die letzte Spielzeit auf Leihbasis in der ADMIRAL 2. Liga beim Floridsdorfer AC. Dort brachte es Gütlbauer auf 28 Ligaeinsätze (davon 15 Spiele ohne Gegentor) und zwei Einsätze im ÖFB-Cup, wo er unter anderem im Viertelfinale gegen den WAC eine starke Leistung ablieferte. Gütlbauer steigt bereits heute (Mittwoch) in den Trainingsbetrieb ein, er unterzeichnete in Wolfsberg einen Vertrag über zwei Jahre mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Trainer Robin Dutt: "Wir freuen uns, mit Lukas unser Tormann-Team komplettiert zu haben. Er ist ein junger, hochtalentierter Tormann, den wir gemeinsam auf das nächste Level weiterentwickeln wollen."

Lukas Gütlbauer: "Ich freue mich extrem, dass der Transfer nach Wolfsberg geklappt hat und möchte mich an dieser Stelle auch bei der SV Ried bedanken. Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung, werde in Wolfsberg voll angreifen und möchte mit dem Verein viel erreichen."