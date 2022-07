Beim RZ Pellets WAC heuerte mit Thierno Ballo das nächste große Talent aus Österreich an. Der 20-Jährige ist ein gebürtiger Oberösterreicher, begann seine Karriere beim SV Chemie Linz. Sein Weg ging weiter zum LASK, es folgten Leverkusen und Viktoria Köln, bis er in die Jugend des FC Chelsea wechselte. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Offensivspieler 13 Einsätze beim SK Rapid Wien, danach kehrte er im Frühjahr nach England zurück. Für die U23 des FC Chelsea kam er insgesamt 47 Mal zum Einsatz, dabei schoss er zwölf Tore und sieben Assists. Erfolgreich war der Mittelfeldspieler in Nachwuchs- und Jugendmannschaften des ÖFB, da hat er schon 53 Einsätze und traf insgesamt 18 Mal.

"Ich freue mich, beim Wolfsberger AC zu sein und kann es kaum erwarten, mit meinen neuen Teamkollegen vor den Fans zu spielen. Die Vorfreude auf die neue Saison ist riesig", sagte der Neuzugang via Presseaussendung der Lavanttaler.

Trainer Robin Dutt meint: "Wir freuen uns, mit Thierno Ballo unser Mittelfeld komplettiert zu haben. Mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen, ergänzt er unser Spiel perfekt."

Aufsichtsrat

WAC-Präsident Dietmar Riegler wurde im Zuge der außerordentlichen Hauptversammlung in den Aufsichtsrat der österreichischen Bundesliga gewählt.