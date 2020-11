Ferdinand Feldhofer"Wir haben uns selbst aus dem Tief gezogen"

Das 3:1 des WAC bei der Admira rundete eine perfekte Woche aus Wolfsberger Sicht ab. Nun will man sich auch in der Liga wieder der Tabelle widmen. Die Systemumstellung setzten die Wölfe problemlos um.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Vier Niederlagen aus den ersten fünf Bundesligaspielen setzte es für den WAC. Platz elf und drei Punkte standen bis dato zu Buche. Dann kam ein starker Auftritt gegen die Admira und Rang sieben als Belohnung am Samstagnachmittag. "Das war sehr wichtig, wir wollten so schnell wie möglich da unten rauskommen, haben uns selber wieder herausgezogen. Das war ein perfekter Nachmittag. Wir können jetzt auch wieder mit einem Auge auf die Tabelle schauen", atmete Trainer Ferdinand Feldhofer auf. Die Pleiten in der Liga, allen voran das unglückliche 3:4 zuletzt gegen Rapid, nagten am Steirer: "Da wurde alles schlechtgeredet, jetzt haben wir mit dem Sieg in Rotterdam und dem Auftritt in der Südstadt gezeigt, dass wir es können. Ich bin stolz auf die Jungs."