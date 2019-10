Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Enttäuschte Gesichter: Sollbauer und Leitgeb (r.) © GEPA pictures

Die Wölfe brauchten einige Minuten, um bei Istanbul Basaksehir in die dritte Gruppenphasenpartie hineinzufinden. Nach zehn etwas verhaltenen Minuten im spärlich besuchten Stadion des „Erdogan-Klubs“ übernahmen die Kärntner aber das Kommando. Mario Leitgeb klopfte erstmals nach knapp zwölf Minuten per Weitschuss bei Schlussmann Mert Günok an. Kombinations- und Flankenversuche sollten jedoch keine Früchte tragen. So musste es wieder aus der zweiten Reihe probiert werden, um gegen statische Gastgeber gefährlich zu werden. Marcel Ritzmaiers Kracher sollte aber auch in den Fängen vom türkischen Nationalteamkeeper landen.

Europa League: Die Highlights: Basaksehir Istanbul vs. WAC Klicken Sie sich durch die besten Schnappschüsse der Partie! GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA 1/22

Erst nach einer halben Stunde wurden die Türken in Person von Ex-Salzburger Frederik Gulbrandsen initiativ. Sein Flachschuss von der Strafraumgrenze stricht aber haarscharf am Kasten von Alexander Kofler vorbei. Basaksehir schaffte es, durch seine destruktive Spielweise, auch den WAC etwas einzuschläfern. So war Edin Visca plötzlich im Konter auf und davon. Der zurückeilende Mike Novak grätschte seinen Querpassversuch in letzter Sekunde noch zur Ecke ab und rettete damit auch das torlose Pausen-Remis. Kofler wäre wohl chancenlos gewesen (37.).

Kahveci schockte den WAC nachhaltig

Die Heimischen kamen viel besser aus der Pause. Nach sehenswerter Passstafette tauchte Irfan Kahveci schon nach 50 Sekunden plötzlich zehn Meter vor dem WAC-Gehäuse auf, traf die Kugel aber nicht perfekt. Exakt drei Minuten später holte Kofler gegen Visca die Kohlen aus dem Feuer. Auf Seiten der Lavanttaler war es immer wieder Routinier Michael Liendl, der ob der Vielzahl der Wolfsberger Corner auch zahlreiche Meter zwischen den Eckfahnen zurücklegte, der es aus der Distanz probierte, das Visier aber nicht scharf genug eingestellt hatte.

Links zum Thema Alle Daten zum Spiel

In Minute 78 gingen die Hausherren schier aus dem Nichts in Führung. Ein bis dahin stärkerer, nun aber zunehmend müde wirkender WAC ließ Kahveci gewähren, dieser dribbelte sich zu leicht durch die Abwehr und versenkte das Spielgerät flach im langen Eck. Mit dem späten Schock in einer Partie, die man über weite Strecken im Griff hatte, waren die Wölfe gebrochen, eine echte Schlussoffensive blieb aus. Damit musste der WAC erstmals ohne Punktgewinn den internationalen Rasen verlassen.

"Last-Minute"-Gladbacher holten einen Punkt in Rom

Im zweiten Gruppenspiel trennten sich AS Rom und Borussia Mönchengladbach 1:1. Nicolo Zaniolo brachte die Italiener in Führung (32.), ein vermeintliches Handspiel von Chris Smalling brachte Gladbach in letzter Minute einen Elfmeter, den der nach langer Verletzung wiedergenesene Lars Stindl verwertete (95.). Der Zorn bei den Römern war zurecht groß, da Smalling den Ball mit der Brust gespielt hatte.