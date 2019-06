Nun ist es offiziell: Der WAC wird seine Europaleague-Heimspiele in Graz austragen. Das bestätigte Präsident Dietmar Riegler in einem offenen Brief.

WAC ist in Europa © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Seit Wochen pfeifen es die Spatzen von den Dächern, jetzt ist es offiziell: Der Wolfsberger AC wird seine Europaleague-Heimspiele fix in der Grazer Merkur Arena, der Heimstätte von Sturm Graz (und in der 2. Liga jetzt auch des GAK, Anm.) austragen.

Das teilte Präsident Dietmar Riegler in einem offenen Brief auf der WAC-Homepage mit. "Der Einzug in die Gruppenphase ist für Kärnten ein Jahrhundertereignis. Ich habe in den letzten Tagen intensive Gespräche geführt, um die Heimspiele in Kärnten auszutragen. Am Ende konnten wir uns leider nicht mit den Initiatoren des Kunstprojektes 'ForForest' einigen", schreibt Riegler. Das Klagenfurter Stadion ist ja bekanntlich wegen des Projektes nicht bespielbar. "Das bedeutet, dass wir die Heimspiele in der Merkur Arena in Graz austragen werden", heißt es weiter.

Der Entschluss steht also, "wir nehmen diese Herausforderung an und wollen so viele Fans wie möglich in die Steiermark mitnehmen", so Riegler.

Der ganze Brief im Wortlaut:

"Ein aufregendes und erfolgreiches Jahr liegt hinter uns. Wir haben den dritten Platz erreicht und damit den Einzug in die UEFA Europa League Gruppenphase geschafft. Das ist nicht nur für den WAC und für Wolfsberg etwas besonderes, sondern auch für Kärnten ist dies ein Jahrhundertereignis. Kein anderer Fußballverein aus Kärnten war so erfolgreich wie der RZ Pellets WAC in der abgelaufenen Saison. Unsere Spieler tragen das WAC-Wappen mit großem Stolz auf der Brust. Dieses Wappen werden sie auch mit Stolz durch Europa tragen.

Ich will mich mit diesem offenen Brief bei allen bedanken, die uns in dieser herausragenden Saison unterstützt haben. Mein Dank gilt all jenen, die auch schon in den letzten Jahren an uns geglaubt und uns unterstützt haben und mit uns nun den Weg in die UEFA Europa League Gruppenphase mitgegangen sind.

Wir haben in den letzten Tagen intensive Gespräche geführt, um die Heimspiele der Europa League Gruppenphase in Kärnten durchführen zu können. Ich habe die Leserbriefe in den Medien gelesen und auch im Internet mitbekommen, welch große Unterstützung wir aus allen Teilen unseres Bundeslandes erhalten haben. Am Ende konnten wir uns leider nicht mit den Initiatoren des Kunstprojekts „ForForest" einigen.

Das bedeutet, dass wir für die Heimspiele in der UEFA Europa League nach Graz in die Merkur Arena ausweichen werden. Wir nehmen diese Herausforderung an und freuen uns auf viele WAC-Fans, die mit uns gemeinsam in die Steiermark pilgern, um den WAC in der Merkur Arena zu unterstützen.

Ein aufregendes Jahr liegt hinter uns und ein nicht weniger aufregendes Jahr liegt vor uns. Ich wünsche mir, dass wir den von uns eingeschlagenen Weg gemeinsam weitergehen. Dabei ist es egal, ob es nach Wolfsberg, Klagenfurt, Graz oder quer durch Europa geht."